Israels rosavasking har fått groteske uttrykk

For de av oss som er skeive, er det vanskelig å ikke ta det som skjer i Eurovision litt personlig. Iført paljettkjoler med Palestina-pins ga vi som var i Malmö, uttrykk for hvor galt det er å veive regnbueflagg over Gazas ruiner, skriver Nils-Erik Flatø.