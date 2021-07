Å, du norske dugnadsånd: De som leder Norwegian, ser ikke på seg selv som oss andre innfødte: de ser på seg selv som koloniherrer, utenfor og hevet over nettopp de norske normer og holdninger som har reddet Norwegian, skriver Gudmund Hernes. Her: Norwegians nylig avgåtte konsernsjef Jacob Schram markerer at de går ut av konkursbeskyttelse, i slutten av mai i år. (Victoria Klesty / Reuters / NTB)