Bærekraftig bilbruk? I 1987 leverte Gro Harlem Brundtland sin FN-rapport om bærekraftig utvikling. Siden har vi hatt strenge nasjonale retningslinjer for arealpolitikken i Norge. Nå vil Støre-regjeringen snu opp ned på politikken, skriver Ulrik Eriksen. Her: Samme år som Brundtlandkommisjonen leverte sin rapport, stablet svenskene Volvoer i høyden for å vise hvor sikker 242-modellen var. (Foto: Per Wissing / NTB/Expressen)