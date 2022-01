Bret Weinstein ble presset ut av sin professorstilling ved Evergreen College fordi han motsatte seg nye krav til avkolonisering, siden har han vandret den høyre-digitale lysløypa, med stoppesteder hos Tucker Carlson og Joe Rogan. Her: Reklame for Fox News, News Corp-bygningen i New York. (Foto: Drew Angerer / Getty Images)