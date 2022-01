Politikerne må igjen forstå byen med forstadens blikk. Ikke for å se nødvendigheten av bilen. Men for å se behovet for en storstilt satsing utenfor bykjernen på de virkelig demokratiske transportformene: gange, sykkel og kollektiv, skriver Ulrik Eriksen. (Foto: Torleif Strandholm / Oslobymuseum )