Ingen har så langt sagt rett ut at Fifa-president Gianni Infantino må vekk. Jeg, og mange med meg, tror skiftet fra Terje Svendsen til Lise Klaveness som fotballpresident er et positivt skifte. Men i tillegg til å peke på feilene hos alle de andre, må norsk fotball rydde i eget reir, skriver Marius Lien. Her: Infantino på tribunen i Doha under finalen i Qatar Amir Cup 18. mars 2022. (Mohammed Dabbous / Anadolu Agency / ABACAPRESS / NTB/Abaca)