Nytt OL i Norge? Jeg tror dessverre ikke at dette handler om et konsept eller demokrati, men om at IOC får viljen sin, skriver Andreas Selliaas. Her: Tidligere skiløper Bjørn Dæhlie, Inge Andersen, daværende generalsekretær i Norges idrettsforbund, og Eli Grimsby, daværende OL-direktør i Oslo kommune, besøker IOCs hovedkvarter i Lausanne, Sveits 7. juli 2014. (Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB)