«La dem spise ultraprosessert mat»

Sunnvaskede produkter med merkelapper som «proteinrik», «fullkorn» og «sukkerfri» leder ikke til bedre helse i praksis. Kampen for å redusere ultraprosesserte matvarer er kampen for et rettferdig, helsebevarende og bærekraftig matsystem, skriver Marit Kolby.