Færre barnefødsler kan gjøre Norge til et helt annet samfunn

For mange er barnløshet bare blitt «noe som skjer». En av grunnene til at jeg selv ikke har barn, er antagelig at det altfor ofte er noe som er mer fristende og interessant enn å tenke på å stifte familie. Det er mange som meg, skriver Ove Vanebo.