Veien til en Oscar er brolagt med stygge neser og spiseforstyrrelser

Oscar-favoritten The Substance vil ta et oppgjør med Hollywoods skjønnhetspress. Men seeren sitter først og fremst igjen med et bilde av en ekte kvinne som har lykkes på alle skjønnhetsfronter, skriver Janne Stigen Drangsholt.