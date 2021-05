Hamsun-debatt: Kan man operere med en slags tosomhet i lesningen av dikterhøvdingen? Den store litteraten som vant nobelprisen i 1920 versus den glødende nazisten som skrev en hyllende nekrolog til Adolf Hitler rett før frigjøringen i 1945? Nei, mener litteraturprofessor Ståle Dingstad, som startet debatten med sin bok og et essay her i avisen. (Anders Beer Wilse via Nasjonalbiblioteket)