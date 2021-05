Martin Gedde-Dahl tar opp legitime spørsmål knyttet til diskusjonen rundt sykepleieryrket, men det blir for karikert å stille sosialfilosofi og varme hender som to alternativer for utdanningsløpet, skriver Marte Daae-Qvale Holmemo. Her: Sykepleiere på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo. (Foto: Tore Meek / NTB)