«Kjære medmennesker, ikke drep hverandre» står det på minnesmerket til over 10 000 mennesker fra 58 nasjoner som ble skutt og drept under «Den store terroren» og lagt i massegraver, funnet av historikeren Jurij Dmitriev i Karelen i 1997. Her er minnesmerket Sandarmokh, fotografert i 2017. (Arkivfoto: Christian Belgaux)