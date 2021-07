SSB pålegger borgere å svare på Arbeidskraftundersøkelsen. Argumentet er at «undersøkelsen er ansett som så viktig, og brukes så mye, at alle som blir trukket ut er pliktig til å svare». En slik nyttebasert begrunnelse for bruk av tvang lar seg imidlertid ikke forsvare, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra en testlab tilhørende selskapet Rieber og Søn i Bergen. (Foto: Paul Sigve Amundsen / Samfoto / NTB)