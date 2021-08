Erkjennelsen av at enkelttillatelser til fossil utvinning kan være tua som tipper lasset og forårsaker katastrofale klimaendringer, har vidtrekkende betydning, skriver Jenny Sandvig. Her: Extinction Rebellion-aktivist snakker til mediene under demonstrasjonen foran Olje- og energidepartementet 23. august. (Rodrigo Freitas)