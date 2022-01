Nesten ingen studier på rettslige smitteverntiltak er blitt utført, skriver kronikk-forfatterne. Train-studien undersøkte risiko for koronasmitte på treningssentre sommeren 2020. Andre runde i studien ble stanset av Oslo kommune, til tross for at den var godkjent av etisk komité for medisinsk forskning. (Foto: Carina Johansen / NTB)