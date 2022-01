Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og Senterpartiets løftebrudd om en høyskole på Nesna, kom som et sjokk på mange lokale aktivister. Ideen om at regjeringen bør gi makten tilbake til folket, er forlokkende, men hva om det viser seg at regjeringen ikke har så mye makt å gi bort, spør Keir Martin. (Javad Parsa / NTB)