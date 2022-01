Blir den planlagte havvindparken i Skagerrak en realitet, vil millioner av trekkfugler måtte passere et inferno av roterende blader og blinkende lys til og fra Norge vår og høst, skriver Per Espen Fjeld. Her: Ringmerking av trekkfugler på vei mot Norge, Helgoland på den tyske nordsjøkysten. (Foto: Rolf Øhman / Aftenposten / NTB)