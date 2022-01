En del av rettsstatens robusthet er at vi ikke forandrer reglene etter en rettsrunde, skriver Kristin Bergtora Sandvik. Her: Forsvarer Øystein Storrvik og statsadvokat Hulda Karlsdottir under første dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt. Skien 18. januar. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)