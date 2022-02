Det finnes ikke en bærekraftig utvinning av mineraler på havbunnen, den kan kun være ansvarlig. Som et helt nødvendig minimum må vi ha kunnskap om den naturen det eventuelt skal gjøres inngrep i, skriver kronikkforfatterne. Her: Breiflabb (Lophius piscatori) lusker på havbunnen. Hareid, Møre og Romsdal. (Per Eide / Samfoto / NTB)