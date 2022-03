Oktober 1962, da verden sto i helspenn: luftfotografier viste at Sovjetunionen var i ferd med å anlegge baser for mellomdistanse- og langdistanseraketter med kjernefysiske sprenghoder på Cuba. I 13 dager sto den kalde krigen på vippen til å bli en varm krig mellom to atommakter. (Akg-images / NTB/akg-images)