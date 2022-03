Det er på høy tid at vi lar Pion gå i det offisielle 8. mars-toget, skriver Sara Ambjørndalen. I år lager Pion et eget tog i Oslo sammen med interesseorganisasjonene for polyamorøse og BDSM-folk. Her: En demonstrant på 1. mai i Kraków. (Foto: Filip Radwanski / Zuma Press / NTB/Zuma Press)