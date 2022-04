Koronakommisjonens første rapport konkluderte med at vi manglet en nødvendig ryggmargsrefleks. Nå må regjeringen sikre at vi lærer av det som gikk galt, skriver kronikkforfatterne. Her: Erna Solberg og Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland under presentasjon av kommisjonens rapport, 14. april 2021. ( Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB)