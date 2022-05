Natur og Ungdom og Greenpeace har klaget Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Statens svar fremstår som et forsøk på å relativisere det som stadig blir mer konkret og synlig for alle, skriver innleggsforfatteren. Her Markering før klimasøksmålet ble behandlet i Høyesterett, 3. november 2020. (Foto: Sofie Amalie Klougart)