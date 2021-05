Studentprosjekt: School of Re-Membering er nettverk bestående av Andita Shabanaj, Aftenskole (Niels Christensen og Aske Viuff), Bodil Krogh Andersen, Marina Dubia, Martin Christoffer Lund, Mary Ann Cvahte, Mathieu J. H. Hansen, Nanna Katrine Hansen, Xara-Sylvester Vogelius og flere. Her: Installasjonsbilde fra avgangsutstillingen 2021, Kunsthal Charlottenborg. School of Re-Membering (2021). (David Stjernholm/Kunsthal Charlottenborg)