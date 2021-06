Forrige fredag publiserte den danske avisen Politiken artikkelen «Pigekorhemmeligheden». I artikkelen anklager tolv tidligere medlemmer av DR Pigekoret korets tidligere dirigent Michael Bojesen for å ha bidratt til å skape en seksualisert kultur rundt landets mest berømte jentekor. Bojesen, som i dag er leder av Statens kunstfond, har benektet alle anklagene.

Søndag 6. juni kunngjorde Bojesen likevel i en e-post til Politiken at han går av som leder i Statens Kunstfond:

«Jeg ønsker ikke at mitt arbeid og min person kaster skygger over det viktige arbeidet Statens Kunstfond gjør, og har derfor i dag bedt kulturminister Joy Mogensen om å løse meg fra stillingen som styreleder og utvalgsleder for prosjektstøtteutvalget i musikk. Jeg trekker meg dermed fra mine poster i Statens Kunstfond».

Videre i e-posten beklager Bojesen å ha sviktet i rollen som leder. Samtidig skriver han at hans opplevelse av tiden i koret ikke stemmer overens med opplevelsene til sangerne som har stått frem.

60-åringen, som også er direktør for Malmö Opera, ble utnevnt til styreleder for Statens Kunstfond i 2017. Tidligere var han sjefdirigent i DR Pigekoret fra 2001 til 2010. Anklagene dreier seg blant annet om et forhold han innledet til en 17 år gammel jente på turné til Island. Senere giftet de seg, og er fortsatt gift.

Til Politiken omtaler noen av de tolv kvinnene koret som «en oldboysklubb» og miljøet som «megaseksualisert». De forteller om at klagene om uønsket oppmerksomhet fra dirigent og gjestemusikere ikke ble tatt på alvor. En av kvinnene, som da var 17 år gammel, forteller at hun ble tvunget til å trekke tilbake klagen hun leverte etter å ha mottatt tekstmeldinger fra Bojesen med seksuelt innhold.

---

Michael Bojesen

Dansk dirigent og komponist. Tidligere leder av Danmark Radios Pigekor.

Direktør for Malmö Opera. Styreleder i Statens Kunstfond i Danmark.

Har trukket seg fra stillingen som styreleder og tatt permisjon fra Malmö Opera i kjølvannet av Politikens artikkel «Pigekorhemmeligheden».

---

Mandag 7. juni meldte Politiken at Bojesen også går ut i permisjon fra stillingen i Malmö Opera.

Kulturtalsperson i Sosialistisk Folkeparti, Charlotte Broman Mølbæk, kaller situasjonen «dypt bekymringsverdig» og «forferdelig». Hun krever svar fra kulturminister Joy Mogensen (S), som ennå ikke har villet kommentere saken.