Bokbål: Da mørket for alvor falt på for jødene med novemberpogromen – eller Krystallnatten, som den ble kalt i nazistenes språkbruk – i 1938, gikk siste reise for mange til Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen. Her brennes objekter fra synagogen på torget i byen Mosbach, 10. november, 1938. (Heritage Images / Getty Images)