Sjelfull sommer: Sly and the Family Stone var en av artistene som opptrådte under Harlem Cultural Festival i 1969, for mer enn 300 000 festivalgjengere. I 50 år lå opptakene og støvet ned i en kjeller - nå er de gjort tilgjengelige for hele verden, gjennom musikkdomkumentaren Summer of Soul. (Mass Distraction Media / Sundance Institute)