Etter drapet på en folkemusiker utenfor Kabul denne uken, er flere bekymret for den unge generasjonen kunstnere, og for at Taliban igjen skal forby musikk fra offentligheten. På bildet tar en 15 år gammel fiolinist en pause etter øvinger med orkesteret til det nasjonale musikkinstituttet i Kabul. (Marcus Yam / Los Angeles Times / NTB/Shutterstock editorial)