Iris Apfel ble begynnelsen på 2010-tallets langsomme vending mot maksimalisme, eksentrisme, aldersaktivisme og mote forstått som et allkunstverk. Ragnhild Brochmann forklarer hvorfor moteverdenen, vanlige folk og unge fans oppfattet at Apfel var som å få B12 rett i låret. Her er Apfel på 100-årsdagen sin, 9. september i år. (Noam Galai / Getty Images )