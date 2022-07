Dua Lipa Concert In Madrid Fargerik støtte: «Jeg er her for å skape et trygt sted der dere kan være den dere vil og elske dem dere vil», sa Dua Lipa fra scenekanten under søndagens konsert i Oslo Spektrum. Her er hun avbildet på scenen under en opptreden i Madrid i juni. (Javier Bragado/ Redferns / Getty Images)