– Når en respektert fyr gjør noe som det Antonsen har gjort, blir det vanskelig for mange

«Folk er rasister og greier, det suger litt». Morgenbladet dro på standup for å jakte på humormiljøets respons etter at forfatter og redaktør Sumaya Jirde Ali politianmeldte komiker Atle Antonsen for hatytringer.