Fra Wall Street til Iran via Drammensveien

At demonstrasjoner og protester samler seg rundt skulpturer, har vi sett mange eksempler på de siste årene. Derimot er det sjeldnere at statuer flytter seg dit protestene foregår. Det har imidlertid skjedd i Oslo.

Det er kunstsamleren Christian Ringnes som har flyttet sitt eksemplar av statuen Fearless Girl til Skarpsno i Oslo. Der står hun på fortauet i Drammensveien med en hijab i hånden og blikket rettet mot den iranske ambassaden.

Anledningen er det iranske prestestyrets voldelige forsøk på å slå ned protestene som nå har vart i to og en halv måned, siden 22-åringen Mahsa Amini ble drept av politiet som arresterte henne for at hijaben ikke satt godt nok.

Amerikansk reklamestunt

Fearless Girl har allerede vært med på litt av hvert. Hun dukket først opp i 2017 i New Yorks finansdistrikt, der hun ble plassert slik at hun konfronterte den snøftende oksen som symboliserer optimisme i finansmarkedet.

Men hun representerte ikke noe oppgjør med kapitalismens utskeielser. Tvert imot var hun lagd på bestilling fra det gigantiske reklamefirmaet McCann, som selv jobbet på oppdrag fra formuesforvalterne i det like gigantiske firmaet State Street Global Advisors.

State Street ville gjerne skape blest om sin satsing på mer likestilling i finansverdenen. Den satsingen viste seg å være noe på overtid, for bare noen uker etter avdukingen kom det frem at bedriften måtte betale fem millioner i bot, nettopp fordi kvinner og afroamerikanske ansatte hadde fått for dårlig betalt.

(Tidsskriftet The New Yorker oppsummerte skjærmyslene om og rundt statuen ryddig i en artikkel i januar.)

På plass ved Grand Hotel

Som del av dealen hadde finansselskapet State Street – utrolig nok – krevd copyright på navnet Fearless Girl. Kunstneren Kristen Visbal hadde på sin side sikret seg retten til å selge replikaer i ulike størrelser. En av disse havnet altså hos hotelleieren og miniatyrflaskesamleren Christian Ringnes i Oslo.

Den norske jenta er i full størrelse (fire fot eller 1,20 meter høy). Hun ble avduket utenfor Ringnes’ eiendom Grand Hotel på Karl Johan i Oslo på kvinnedagen, 8. mars 2018.

---

ØYET SOM SER

Vi ser på bilder uten stans. Men hva sier egentlig bildene rundt oss? Hva er det vi ser på? Hver uke ser kunstkritiker Espen Hauglid på nyhetsbilder med et kunstblikk – og på kunstbilder med et nyhetsblikk.

---

Til daglig står hun derfor med blikket rettet mot Stortinget. Men nå har hun fått Iran i sikte.

Dermed foregår nå to vedvarende protester i en av Oslos mest harmoniske gater. Den russiske ambassaden ligger bare 450 meter unna. Der har ukrainske flagg vaiet i naboenes vinduer siden februar.

Antagelig er begge protestene et slag i luften. Irans og Russlands diplomater har lenge visst hva slags regimer de jobber for. Men kanskje, bare kanskje, kjenner noen av dem et lite stikk av skam på veien til og fra arbeidsplassen. Alle monner drar.