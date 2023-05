Podkast: Er det historisk korrekte kostymedramaet passé?

Hvorfor er det blitt så populært å lage kostymedrama som blåser i historiske fakta og lurer inn moderne elementer? Hva reflekterer anakronistiske kostymedrama som Bridgerton, The Great eller Corsage – historien eller vår egen tid? Og kan kostymedramaet fungere som propaganda for monarkiet? Morgenbladets filmpanel har sett Corsage og diskuterer hva som kjennetegner et kostymedrama og sjangerens appell. Med Morgenbladets kulturjournalist Elise Dybvig og filmanmeldere Ulrik Eriksen, Aksel Kielland og Viviana Vega.