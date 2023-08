Kunstig intelligens: Forfattere vil ha betalt for tekstene som brukes

Over 10 000 forfattere krever at KI-selskapene betaler for tekstmaterialet de bruker til å trene opp verktøyene sine. NFFO støtter oppropet, og oppfordrer sine medlemmer til å gjøre det samme. Så lenge ingenting er regulert, er det grunn til være bekymret for at opphavsretten ikke respekteres, mener generalsekretær Arne Vestbø.