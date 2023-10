Tv-seriens gullalder er over. Etter 20 år som et av våre mest omtalte og diskuterte kulturuttrykk, kvitter strømmetjenestene seg med innhold og kanalene gir inntrykk av å satse på reality fremfor prestisjetunge dramaserier. Hvor ble det av de skikkelig gode tv-seriene? Og hva skal man egentlig gjøre med seervaner som er rigget for et helt annet tv-landskap enn det som nå tegner seg opp i horisonten?

Dette er hovedtema i første episode av Morgenbladets kulturpodkast. Vi sneier også innom opplevelsen av å lese Jon Fosses scenedramatikk for første gang, og hvorfor man bør se til The Beatles anno 1969 for høstlig stilinspirasjon.