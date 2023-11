Jonas Henriksen-saken: Hva skjer med virkelighetskrim-sjangeren?

Noen dager før Jonas Henriksen ble funnet drept den 17. august i år, gjennomførte han et lengre intervju med virkelighetskrim-podkasten Avhørt. Det var et sjeldent tilfelle av en drapssak som var virkelighetskrim før drapet ble begått, skrev Aksel Kielland i Morgenbladet tidligere i høst. Samtidig som drapet etterforskes av politiet, har Avhørt sluppet flere episoder der de tar for seg ulike sider ved Henriksen-saken. Virkelighetskrim-sjangerens innflytelse på virkeligheten er hovedtema i ukens episode: Hva forteller dekningen oss om hvor virkelighetskrim-sjangeren er på vei?