Podkast: Hva er julestemning og hvorfor blir den stadig mer desperat?

Hvorfor jakte på en julestjerne når du kan jakte på julestemning? Hva skal vi se på når tv-kanalene ikke lenger har monopol på julens tv-titting? I ukens episode gransker vi fenomenet «julekultur» fra alle mulige tenkelige vinkler. Aksel har sett halve Love Actually for første gang, mens Elise håper hun aldri må se den igjen. I tillegg sneier vi innom Charles Dickens’ betydning for julefeiringen og strategien bak Arkitekturopprørets suksess.