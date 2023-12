NRKs etikkredaktør: – Tror terskelen for å klage er lavere

Ingen elsker presseetikk … som Per Arne Kalbakk. Til tross for at NRKs etikkredaktør stadig må stå skolerett på egne og andres vegne, mener han å ha verdens beste jobb. – På et tidspunkt sto jeg på direkten i «Dagsrevyen» og så landets statsminister fordømme mine handlinger.