Podkast: Er dvd-en virkelig tilbake?

Når fikk du sist en film til jul? Det er dags for kritiker Aksel Kiellands drømmeepisode: «fysisk format». Da Netflix kom til Norge, var det ingen som lenger gadd å kjøpe film på dvd eller Blu-ray. Men i dag er det stadig færre titler å velge mellom hos strømmetjenestene. Filmskapere oppfordrer oss til å eie filmene deres, og her hjemme jobbes det med å få norsk filmarv ut på Blu-ray. Hva har det å si om kulturen vi omgås, er fysisk eller digital? I tillegg har journalist Elise Dybvig kommet over noe av det beste hun noen gang har lest om hvordan vi kan tenke gjennom klær.