I kinosalen for å se norsk krigsfilm? Bli sittende!

Rull ut den røde løperen, det er tid for ny debatt om norske krigsfilmer! Rett før jul ble det kjent at to filmer om samme krigshendelse hadde fått tilskudd fra Norsk filminstitutt. Lages det for mange filmer om andre verdenskrig, eller burde det kanskje lages flere? Kulturjournalist Elise Dybvig har også fått en påminnelse om at det finnes populærkulturelle univers som er deg helt fremmede. Og kritiker og kommentator Aksel Kielland kan endelig anbefale det som ifølge ham er årets beste serie.