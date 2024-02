Podkast: «Ingen handling, bare vibes»

«Ingen handling, bare vibes» har de siste årene vært en måte å beskrive et verk der estetikken og atmosfæren er viktigere enn handling og karakterutvikling. Men hva er egentlig en «vibe»? Og hvorfor har «vibes» blitt så dominerende for hvordan vi konsumerer kultur? Det prøver Aksel og Elise å finne ut av i ukens episode. I tillegg oppsummerer Aksel hva Makta har vært for ham, og Elise trekker frem et helt suverent stykke standup på Netflix.