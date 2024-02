Podkast: Hvorfor Larry David er et forbilde for vår tid

Larry David er en amerikansk komiker og manusforfatter som i over tyve år har spilt en usympatisk versjon av seg selv i tv-serien Curb Your Enthusiasm. Mens siste sesong ruller og går på strømmetjenesten HBO Max, benytter Aksel og Elise anledningen til å snakke om hvordan 76 år gamle David skiller seg fra andre rike og privilegerte komikere, og hvordan han er blitt et uventet forbilde for en tid som verdsetter det å bli likt høyere enn noe annet.