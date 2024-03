Hvorfor snakker vi så lite om spillkultur?

Den nye kinodokumentaren Ibelin viser den store og positive betydningen dataspill hadde i livet til Mats Steen (1989–2014) og hans digitale omgangskrets. Filmen får en også til å lure på hvor det blir av debatten, kritikken og journalistikken om spill som kulturuttrykk i en verden der mange har et forhold til spill, og der spillbransjen er god for svimlende summer. Ellers forklarer Aksel hvordan en Kiwi-reklame avslører noe sentralt om moderne arbeidsliv, og Elise har latt seg begeistre av kortfilmer for barn mellom 2 og 5 år.