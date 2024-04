Fristende å spå at countrysjangeren aldri blir den samme igjen

Man kan frykte at gjesteartistene og coverlåtene er der for å legitimere Beyoncé som countryartist for et sneversynt publikum. Men «Cowboy Carter» står godt på egne ben – og strekker på forståelsen av hva countrymusikk er og burde være.