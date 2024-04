Podkast: Hjelp! Kulturen er ødelagt og internett har det heller ikke bra

For å markere 25-årsjubileet til det som regnes som tidenes beste tv-serie – The Sopranos – har strømmetjenesten HBO lagt ut 25-sekunders snutter av hver episode på Tiktok. Kanskje er dette et symptom på noe kritiker Ted Gioia nylig beskrev: hvordan internett, sosiale medier og mobilteknologi ikke bare er i ferd med å ta knekken på kunst og underholdning, men faktisk er i ferd med å bytte ut kunst og underholdning med noe som bedre tjener interessene til verdens gigantiske teknologiselskaper. Hjelp, sier vi i denne episoden av Morgenbladets kulturpodkast, og diskuterer hvordan vi havnet her.