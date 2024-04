Podkast: Fra diva til hyperkalkulert artist

Midt imellom et nytt Beyoncé-album og et nytt Taylor Swift-album kommer Back to black, en spillefilm om livet til Amy Winehouse. Før ble gjerne kvinnelige artister med eksepsjonelt talent og stor appell omtalt som «divaer», i dag virker ordet en smule utdatert. Likevel viser det seg at den historiske diva-skikkelsen kan hjelpe oss til å forstå en ting eller to om hvordan kvinnelig mega-kjendisstatus fungerer i dag.