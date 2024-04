Podkast: Hvorfor klarer vi bare å forestille oss at verden går under?

Til høsten er det presidentvalg i USA, og ifølge populærkulturen og deler av internett står det så ille til med amerikansk politikk og samfunnsutvikling at jordens undergang er rett rundt hjørnet. Ta den kinoaktuelle filmen Civil War, som er satt til en nær fremtid, til et USA i full borgerkrig. Samtidig er komikeren Jon Stewart tilbake som vert av nyhetssatireshowet The Daily Show, og det føles som om han aldri dro. Så er det dommedag vi har i sikte? Eller et valgkampår likt alle andre valgkampår? Og hva er egentlig problemet med å tenke på virkeligheten som om den har en rolle i en kommende katastrofefilm der alt går til helvete?

