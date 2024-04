Podkast: Å svindle eller bli svindlet

Ikke nok med at vi må bli mer på vakt for digital svindel – nå er også tv-seriene og filmen full av mennesker som svindler eller manipulerer seg til en plass i det gode selskap. Ripley, Palm Royale, Capote vs the Swans og Saltburn kommer i kjølvannet av en rekke serier og dokumentarer om svindelhistorier fra virkeligheten. Hvorfor går vi aldri lei svindleren som dramatisk skikkelse? Og kan man også føle seg «svindlet» av en tv-serie? Hva gjør man da?

