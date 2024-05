Lørdag er det duket for Eurovisions finaleshow på Malmö Arena i Sverige. På grunn av krigen i Gaza har Israels deltagelse gjort at nesten all medieomtale har dreid seg om ulike former for boikott og forbud. Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har for eksempel bestemt at det blir forbudt med palestinske flagg inne i arenaen, musikkanmeldere har sagt at de ikke ønsker å anmelde finaleshowet for NRK, og artister må svare for seg på Dagsrevyen om hva de tenker om Israels deltagelse. Men hva med oss seere? Bør vi skru av tv-en lørdag kveld? Eller kan denne enorme tv-begivenheten si oss noe om verden og kulturen som det er verdt å få med seg?